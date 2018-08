Dois carros com placas de Concórdia bateram, por volta das 19:15h desta sexta-feira, dia 31, na esquina entre as Ruas Dr. Maruri e Getúlio Vargas em Concórdia. De acordo com as informações apuradas, o acidente causou apenas danos materiais, sem pessoas feridas.

O trânsito ficou lento por alguns minutos. A Polícia Militar fez o levantamento de informações sobre a colisão e orientou os motoristas que passavam pela via.