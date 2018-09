Nome do novo secretário foi indicado pelo PSB, partido aliado da base governista, que detém a vaga do gestor da Saúde.

Com grande experiência na área pública, pois trabalhou por 16 anos na Vigilância Sanitária, e com formação na área administrativa, Pedro Ângelo Sperandio, foi o escolhido do PSB, partido da base governista municipal, para assumir a vaga deixada por Sidinei Schimitd, que deixou a secretaria no início de agosto. O nome foi apresentado ao prefeito Rogério Pacheco e ao vice, Edilson Massocco, que confiaram a responsabilidade da pasta a Sperandio. O novo secretário tomará posse na próxima segunda-feira, 3 de setembro, em ato no gabinete do prefeito às 9h.



Pedro Sperandio dará sequência ao trabalho iniciado por Schimitd, que representou grandes melhorias para a área da saúde. Ele contará com uma equipe qualificada, que constantemente tem apresentado avanços e facilidades aos pacientes, que buscam serviços na Secretaria. Até esta sexta-feira, 31, Grace Simioni Menegat respondeu interinamente pela pasta. Em seu último dia de trabalho no cargo, apresentou novo mutirão, que irá zerar as filas de espera por consultas oftalmológicas. Benefício significativo as aproximadamente 1.700 pacientes, que aguardam pelo atendimento.