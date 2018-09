Estão bem adiantadas as obras de terraplanagens em Linha Paraíso, onde será construída a estrutura de Ferticel. Segundo o secretário de infraestrutura e obras, Evelacio Leidow, o próximo passo será o cascalhamento para dar melhores condições de acesso ao local. A empresa pretende investir cerca de R$ 4,5 milhões, garantindo a geração de novos empregos para o município.





A Ferticel, que tem matriz na cidade de Coronel Freitas e uma unidade instalada no interior de Concórdia, passará a processar cama de aviários, resíduos industriais de incubatório e lodo de estação de tratamento de agroindústrias na unidade instalada em Arabutã. A indústria ficará localizada em linha Paraíso nas terras que antes eram de propriedade de Nelso Ost.





Os valores investidos pela Ferticel contemplam a aquisição do terreno, galpões, escritório, balança, caminhões, mini carregadeira, escavadeira hidráulica e outros equipamentos. No início, a empresa vai começar com o processo de compostagem, mas, ainda em 2018, pretende finalizar a instalação de todos os equipamentos da produção. Inicialmente, 15 empregos serão gerados.





“Estamos trabalhando para dar totais condições para que a Ferticel agilize a construção de sua unidade em Arabutã. Sabemos da importância da iniciativa privada para a geração e emprego e renda. Estaremos sempre à disposição, dentro das limitações previstas pela legislação, para fomentar a instalação de novas indústrias”, assinala a prefeita, Leani Schmitt.

(Fonte: PG Comunicação)