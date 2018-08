Uma mulher teve ferimentos no nariz e na cabeça, na tarde desta sexta-feira, dia 31, ao cair no passeio na esquina entre as Ruas Dr. Maruri e Independência, próximo ao Via Passarela.

De acordo com informações apuradas, a mulher subia na calçada e escorregou. Os bombeiros voluntários foram acionados e prestaram o atendimento.

A mulher foi levada ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com suspeita de fratura no nariz.