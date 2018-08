Neste sábado (01) a base do galo do oeste tem importantes jogos pela série A do Catarinense de base, as batalhas serão contra as equipes do Hercílio Luz no Estádio Domingos Machado de Lima às 13h30min (sub-15) e 15h15min (sub-17), o ingresso será somente 1 litro de leite.

Após amistoso realizado na quarta-feira (29) contra a equipe do Italo a comissão técnica aproveitou os últimos treinos para organizar taticamente a equipe baseada na forma de jogo apresentada pelo adversário em suas partidas. As equipes concordienses entram em campo em busca dos 3 pontos para seguir com chances de classificação na competição, restam ainda 8 jogos para o término da fase classificatória.

Na partida do turno entre as equipes o sub-15 empatou em 1 a 1 e o sub-17 empatou em 3 a 3 no estádio Anibal Torres Costa.

Foto: Ricardo Artifon/Concórdia