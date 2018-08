No período de três meses deverão ser atendidas 1,7 mil pessoas que já estão na fila de espera

A Secretaria de Saúde de Concórdia anunciou nesta sexta-feira, 31 de agosto, que vai fazer um mutirão de consultas oftalmológicas. O objetivo será atender no período de três meses 1,7 mil pacientes que estão na fila de espera.

O mutirão será realizado no período de outubro a dezembro de 2018. Ele vai funcionar da mesma forma como já acontecem os atendimentos normais. As pessoas serão informadas pela equipe da Policlínica sobre a data e o horário das consultas. “Acreditamos que até o fim de dezembro os 1,7 mil pacientes sejam atendidos”, diz a secretária de Saúde em exercício, Grace Simioni Menegat.

O calendário com as datas e horários do mutirão será definido pelos médicos que fizerem o credenciamento. Grace comenta que o atendimento será realizado apenas por profissionais de Concórdia. O edital de credenciamento será publicado na próxima semana e os médicos especialistas nesta área deverão se inscrever até o fim de setembro.

Em média, são realizadas em Concórdia 345 consultas oftalmológicas por mês. Segundo Grace, as pessoas que serão atendidas em três meses poderiam esperar até seis para conseguir a consulta.