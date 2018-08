Concórdia e Irani vão fazer Dia D de vacinação contra a poliomielite e o sarampo neste sábado, 1º de setembro. O atendimento será das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Em Concórdia, as Estratégias de Saúde da Família com sala de vacinas e a unidade sanitária central estarão abertas amanhã. Os pais ou responsáveis que não conseguiram passar nos postos de saúde no decorrer das semanas poderão aproveitar a oportunidade deste sábado.

A exigência do Ministério da Saúde é que se vacine no mínimo 95% das crianças com idade entre um ano e menores de cinco. A Gerência de Saúde de Concórdia, que abrange os 16 municípios do Alto Uruguai Catarinense, atingiu o percentual de 98,07%. Concórdia (98,2%) e Irani (95%) já atingiram a meta, mas vão manter o atendimento amanhã para ampliar a cobertura.