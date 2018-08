O Hospital Beneficente Piratuba Ipira e a APAE de Ipira receberam na quinta-feira, dia 30, alimentos que foram arrecadados durante o jogo realizado em Ipira no dia 25, entre a AEP Termas de Piratuba Futsal e Caçador, pela Liga Catarinense.

Cerca de 220 quilos foram doados pelos torcedores que acompanharam a partida no Ginásio Municipal. A ação social também contou com a colaboração da CME de Ipira e com mais de 20 empresas que auxiliaram com dinheiro, para que a AEP promovesse o jogo, sem a cobrança de ingresso.

Os organizadores já adiantam que novas ações serão realizadas. A diretoria da AEP já conversou com as entidades beneficiadas e ficou definido que o próximo jogo, onde o custo da entrada será doação, vai ser em Piratuba.