Futsal Moleque com extensa agenda no fim de semana

O Futsal Moleque de Concórdia terá partidas em quatro categorias no fim de semana. Nesta sexta-feira, dia 31, o time concordiense entra em quadra pela Terceira Fase do Campeonato Catarinense Sub-13. Os adversários são Forquilhinha, Avaí e AD Hering.



No sábado, dia primeiro, os confrontos são pelo sub-10 e sub-12 na Copa Regional em Concórdia, no Ginásio da CPC, contra Lindóia do Sul e Futsal Irani.



Também no sábado, a equipe sub-16 decide a vaga para as quartas de finais da competição contra Pinhalzinho, fora de casa.