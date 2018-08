O município de Irani já está comercializando os stands para as empresas que desejam mostrar produtos e serviços durante a EXPOIRANI e a Festa do Contestado, que serão realizadas entre os dias 19 e 21 de outubro no parque de Exposições João Francisco Berton. Os espaços têm tamanhos variados com preços que vão de R$ 1 mil a R$ 5 mil.

Interessados em expor devem entrar em contato com os organizadores do evento através do telefone 3432 3200. “Na primeira semana comercializamos somente para empresas de Irani, mas agora outras também podem comprar espaços. Qualquer empresa pode expor”, comenta a secretária de Agricultura de Irani, Sidiane Dalla Costa. “Também estamos à disposição para dar mais detalhes, podemos encaminhar o mapa com a localização dos espaços, basta que o interessado faça contato”, reforça.

A Expo e a Festa do Contestado vão contar com exposição de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, produtos e serviços de vários setores da indústria e do comércio. A exposição de animais também será feita. A estrutura terá praça de alimentação, espaços cobertos, banheiros, equipes de segurança.

PROGRAMAÇÃO:

O principal atrativo será o show nacional da dupla João Neto e Frederico, no dia 20. No mesmo dia, João Gustavo e Leonardo e Robson e Joziel também se apresentam. Antes disso, no dia 19, a Banda Porto do Som anima o público. No dia 21 haverá espetáculo infantil e show com Tchê Barbaridade.