Uma mulher foi atendida com suspeita de politraumatismo após colisão de moto em poste, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da madrugada desta sexta-feira, dia 31, na rua do Comércio, proximidades do Posto Lamonatto.



A vítima, de 41 anos, conduzia uma Honda Biz, placa de Concórdia, quando saiu da pista e bateu no poste. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência e conduziu a mulher com suspeita de traumatismo crânio-encefálico, suspeita de fratura nas costelas e na coluna, além de edema na face. A vítima estava consciente, mas muito confusa. Ela foi levada para atendimento médico no Hospital São Francisco.