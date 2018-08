A Secretaria Municipal de Saúde lança novo mutirão, com o objetivo de zerar mais uma fila de espera. Desta vez, os atendimentos serão voltados às consultas oftalmológicas, especialidade que trata dos olhos. Atualmente são aproximadamente 1.700 pacientes que aguardam pelo atendimento. A espera para conseguir um agendamento de consulta está estimada em seis meses, tempo considerado bastante longo para quem sofre com problemas de visão. Mas a proposta da Administração Municipal é atender todos que aguardam nos próximos 90 dias.



A secretária interina de Saúde, Grace Simioni Menegat, afirma que o município conta com atendimento de cinco profissionais, mas que as 325 consultas mensais acabam não suprindo a demanda. “Para reduzir o tempo de espera, ampliamos o contrato em vigência com os profissionais, mas mesmo assim, não conseguimos atender todos os pacientes dentro do mês”, informa Grace, ressaltando que a Secretaria teve a dimensão da fila de espera com a implantação do Sistema Nacional de Regulamentação – SISREG, que faz o gerenciamento de todos os atendimentos de saúde.



Segundo a secretária, a demanda tem se mantido grande todos os meses, pois sempre que um paciente relata algum problema relacionado a visão em uma consulta com clínico geral, o encaminhamento para o especialista acaba sendo algo certo. “Com o mutirão conseguiremos acabar com a espera de muitos que já estão na fila e buscar atender mensalmente as novas demandas”, destaca a secretária. O credenciamento para os profissionais será aberto nos próximos dias, mas todos já sinalizaram positivamente em prestar o serviço em forma de mutirão. O contato com os pacientes e agendamentos serão feitos pela Secretaria, que entrará em contato com as pessoas que já estão na fila.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)