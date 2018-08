Aproximar, motivar e oportunizar o jovem nas políticas públicas do município de Concórdia. Estes são alguns objetivos da IV Conferência Municipal da Juventude, que ocorre no dia 15 de setembro. O evento, programado para às 13h, no Centro Cultural, terá como tema “Desenvolvendo o futuro com política, segurança e empreendedorismo”. Durante o encontro, será eleito o Conselho Municipal da Juventude, que é composto por 24 membros, sendo 12 eleitos e 12 de indicação do poder público.



Os interessados em participar do debate e troca de ideias podem se inscrever no site da prefeitura – www.concordia.atende.net – clicando no banner principal da página. Oportunizar os jovens a representação, bem como participar das ações do governo municipal é uma das propostas que compõem o Plano de Governo da atual Administração Municipal. A Conferência Municipal é um passo importante para que isso aconteça, bem como a representação no Conselho Municipal.



Atribuições do Conselho



Compete ao Conselho Municipal da Juventude estudar, analisar, elaborar, discutir, propor e aprovar planos, programas e projetos relativos à juventude, no âmbito do município. Participar da elaboração e da execução de políticas públicas de juventude, em colaboração com os órgãos públicos municipais, além de cooperar com a Administração Municipal na implementação de políticas públicas voltadas para o atendimento das necessidades da juventude. Desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude, objetivando subsidiar o planejamento das ações públicas para este segmento. Fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos dos jovens.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)