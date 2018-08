Iniciou nesta sexta-feira e segue até dia 02 de setembro, o V Seminário Regional de Arquitetura e I Seminário Regional de Engenharia em Itá. O evento vai reunir profissionais e estudantes de arquitetura e engenharia, acadêmicos e demais interessados.

“Vamos receber pessoas de várias regiões do Estado e os focos do evento neste ano são a acessibilidade, sustentabilidade e mobilidade urbana. São questões que geram problemas em todas as cidades, porém sabemos que já há soluções técnicas, que geralmente são apresentadas primeiro nos grandes centros”, comenta a coordenadora do Seminário, Marta Sartoretto. “Nosso objetivo é que estas ideias sejam apresentas aqui para o município e para a região. Será uma troca de experiências”, explica.

Uma das novidades do evento nesse ano é o lançamento de um “Concurso de Ideias” que vai selecionar as melhores propostas de projetos, que apresentem soluções criativas e inovadoras para a revitalização do “Morro Caracol”, um dos pontos turísticos de Itá. “Esse local era de propriedade da Usina, a gente utilizava como mirante, mas não podíamos investir. Agora recebemos o ponto como doação e resolvemos revitalizar o Morro do Caracol. Para isso, vamos oportunizar que os participantes do Seminário elaborem projetos que atendam as necessidades turísticas e que sejam sustentáveis para o local” detalha Marta.

O vencedor do concurso receberá um prêmio de R$ 5 mil. As regras serão apresentadas aos interessados durante o Seminário. Eles também poderão conhecer o local.