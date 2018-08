A Polícia Militar de Concórdia recuperou um veículo com registro de furto, em Concórdia. O fato foi registrado na tarde da quarta-feira, dia 29. Conforme a PM, em rondas pela BR 153, a guarnição encontrou um veiculo Fiat Uno, abandonado. O veículo estava sem o aparelho de som e sem a bateria. Em consulta ao sistema constatou-se que o automóvel tinha registro de furto ou roubo. O Uno é de Santa Isabel do Oeste, no Estado do Paraná.