Nesta quarta-feira (29) as equipes sub-15 e sub-17 disputaram amistosos contra as equipes do Italo de Chapecó, e venceram por 3 a 0 no sub-15 e 2 a 1 no sub-17.



A comissão técnica concordiense aproveitou os amistosos como preparação para a rodada deste final de semana, onde as equipes irão enfrentar o Hercílio Luz pelo Catarinense.



Para as partidas deste sábado (01) o ingresso será apenas 1 litro de leite. As 13h30min a bola rola para o sub-15 e às 15h15min para o sub-17.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)