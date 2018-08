A diretoria da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) realizou reunião mensal na tarde de quarta-feira, dia 29. Na oportunidade, foram tratados diversos assuntos de interesse da classe empresarial e da comunidade em geral. “Foi uma reunião altamente produtiva em que os diretores tiveram a oportunidade apresentar os projetos e metas que pretendem colocar em prática durante a gestão 2018-2020", destaca o presidente da ACIC, Márcio Zanatta.

O presidente da ACIC fez uma explanação sobre uma visita recente ao Ministério Público de Concórdia. Conforme Zanatta, dois temas foram discutidos: o Diagnóstico Socioambiental e a Acessibilidade. A entidade vem trabalhando fortemente nos bastidores, buscando alternativas conciliadoras e que reduzam (ao máximo) os prejuízos à sociedade. Por enquanto, essas temáticas estão sendo debatidas internamente.

A Associação Empresarial de Concórdia também vem discutindo com o Poder Público Municipal sobre a criação do segundo Distrito Industrial em Concórdia. A entidade defende que a abertura do novo Distrito é uma medida fundamental para criar novas alternativas de desenvolvimento econômico e geração de empregos.

Outro tema, debatido na reunião mensal da ACIC, foi o Projeto “Concórdia Mais Segura”. A ACIC vem trabalhando essa temática nos últimos anos. A ideia é criar mecanismos para aumentar a vigilância e, desta forma, garantir uma cidade mais segura. Além disso, a Associação Empresarial vem discutindo, permanentemente, com as autoridades que atuam na área de Segurança Pública, em busca de investimentos para ampliar a vigilância eletrônica em pontos estratégicos da cidade.

Os diretores da ACIC (Gestão 2018-2020) apresentaram, durante a reunião mensal, alguns projetos que pretendem desenvolver no decorrer da gestão. Os membros da nova diretoria comentaram sobre as ideias que têm para potencializar as ações da Associação empresarial.

Por fim, a elaboração da nova edição do Caderno de Informações, também foi tema de debate. A ACIC e a UnC renovaram a parceria para desenvolver o material, que traz informações e dados sobre a economia de Concórdia. O Caderno é disponibilizado nas versões imprensa e online.

“Ficamos plenamente satisfeitos com a participação de nossos diretores na reunião. Temos um trabalho intenso pela frente. Trabalhamos com algumas questões, que ainda são tratadas internamente, mas que são assuntos que interessam à comunidade. O importante é que temos uma equipe engajada, que quer fortalecer os relevantes serviços que a ACIC já presta à sociedade”, assinala o presidente da ACIC, Márcio Zanatta.

(Fonte: PG Comunicação )