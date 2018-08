Concordiense disputou a etapa da Suíça do Diamond League.

Darlan Romani na quarta colocação no arremesso de peso em Zurich

O concordiense Darlan Romani terminou na quarta colocação no arremesso de peso dentro do Diamond League, que foi disputado nesta quinta-feira, dia 30, em Zurich, na Suíça. Ele obteve a marca de 21,94m em seis tentativas. Essa distância ele obteve no primeiro arresso.



Romani queimou na segunda tentativa e acertou as demais com 21,84m, 21,85m, 21,65m e 21,70m.



Darlan ficou atrás do neozelandês Tom Walsh e dos americanos Darrel Hill e Ryan Crouser.