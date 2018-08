Evento inicia na próxima semana, no Parque de Exposições.

FEMIX 2018 e a preocupação com a segurança

Uma das principais preocupações da FEMIX 2018 é com a segurança. Para trazer tranquilidade aos milhares de visitantes e centenas de expositores que estarão trabalhando de 5 a 9 de setembro no Parque de Exposições em Concórdia durante a feira parceria com a Polícia Militar.

Para definir as ações o coordenador geral da feira, Heldemar Maciel, a coordenadora de eventos e projetos, Maira Giuliato, e o secretário Geral, Valmir da Costa, estiveram reunidos na tarde de quarta-feira, dia 29, na entidade com o tenente coronel Sérgio Vargas e o tenente Claudemir Ronning.

O tenente coronel explica que haverá reforço durante o período proporcionando segurança para todos. “Teremos efetivo atuando tanto na área interna como externa, além do controle do trânsito e rondas nas áreas próximas ao Parque. Também teremos o apoio de um efetivo operacional se assim for necessário”.

Durante a reunião foram definidos procedimentos que serão adotados por cada segmento. Escoltas, patrulhamento, número de efetivo dos agentes de segurança, sinalização, fiscalização, chegada e saída do evento foram os temas abordados.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)