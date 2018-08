André Dick entra no lugar do advogado Alexandre Waltrick, que teve o pedido de exoneração confirmado pelo governador.

Concordiense assume a presidência do IMA

O concordiense André Adriano Dick será o novo presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Pinho Moreira, na tarde desta quinta-feira, dia 30. Ele substitui o advogado Alexandre Waltrick, que teve o pedido de exoneração confirmado pelo próprio chefe do Executivo Estadual.



André Dick atua no órgão ambiental há 12 anos. Ele estava atualmente como chefe de gabinete de gabinete da presidência do órgão. Ele também ocupou outras funções dentro do IMA, que antigamente era Fatma.