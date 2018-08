O programa político obrigatório inicia oficialmente nesta sexta-feira, dia 31, em todo o Brasil no rádio e na televisão. Até o dia quatro de outubro, as coligações terão um espaço destinado pela Justiça Eleitoral nesses meios para mostrar seus candidatos e suas propostas para as eleições de 2018. Portanto, trata-se de um outro momento precioso para o eleitor ter acesso à essas informações, que são determinantes para a tomada de decisão no dia sete de outubro, na urna, no primeiro turno deste pleito eleitoral.



Para nós do rádio, os programas serão exibidos de segunda a sábado, das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Portanto, só não terá conhecimento dos candidatos, mesmo num período curto de campanha, quem realmente não quer ou, por alguma razão, não tem interesse no assunto.



Tendo em vista os últimos acontecimentos, que foram desencadeados em nível de Brasil, é importante e já passou da hora do eleitor ter o devido interesse pelo assunto política e conhecer melhor os nossos representantes ou pretensos representantes. Está mais do que na hora do povo desenvolver o senso crítico acerca dos candidatos, como passado, presente e o mais importante, futuro. Você pode não acreditar, mas essa falta de interesse faz com que aconteçam coisas na política, que são alheias a nossa vontade. E nossa capacidade de combater com efetividade é com o voto, cujo direito nos é facultado a cada quatro anos, como neste caso de eleições proporcionais.



Se casos de corrupção acontecem, isso não é culpa somente dos detentores do poder. Os eleitores também são culpados! Essa parcela se deve ao fato da população agir como coniventes indiretos desse processo todo, justamente pela falta de conhecimento e de senso crítico, frutos da falta de interesse pela política.



O momento de eleitor, está chegando! Ele tem a arma para mudar tudo aquilo que lhe desagrada e essa arma se chama voto consciente. Aproveite o momento de propaganda eleitoral gratuita e avalie os candidatos, também, nesta oportunidade. Caso contrário você corre o risco voltar para as ruas, de camiseta amarela, bradando frases contra a corrupção; ou trancar rodovias contra o preço dos combustíveis ou lamentar e esbravejar em redes sociais. Só depende de você!!!!