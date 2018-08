Assaltantes fazem reféns e atacam agências bancárias em Entre Rios do Sul

Duas agências bancárias foram assaltadas na manhã desta quinta-feira (30) em Entre Rios do Sul, na Região Norte do Rio Grande do Sul, segundo a Brigada Militar. Policiais se deslocaram aos estabelecimentos, mas os criminosos já haviam fugido levando reféns.

Um comerciante vizinho aos bancos disse que eram cerca de três ou quatro assaltantes armados com fuzis.

As entradas das agências bancárias, uma do Sicredi e outra do Banrisul, foram explodidas. Não há informações sobre feridos ou se os criminosos conseguiram levar dinheiro.

Policiais fazem buscas na região. Ainda não há mais detalhes sobre o caso. A cidade de Entre Rios do Sul é pequena, com cerca de 3 mil habitantes, conforme o IBGE.

(Fonte: G1/RS)