Motorista era morador da cidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná.

Foi identificada a vítima fatal de acidente envolvendo uma carreta, com placas de Concórdia, ocorrida na manhã de quarta-feira, dia 29. De acordo com o site Ronda Policial, trata-se de Ildo Brugnerotto Balbinoti, de 52 anos, morador da cidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná.



Conforme informado já pela Rádio Aliança, o acidente ocorreu na PR 158, próximo da cidade de Saudade do Iguaçu no trajeto para Chopinzinho. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente.



O caminhão estava transportando uma carga de ovos, que seriam entregues aqui em Santa Catarina.