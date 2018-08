Os 50 minutos do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão iniciam amanhã, 31 de agosto

A partir desta sexta-feira, 31 de agosto, a campanha eleitoral começa a ganhar corpo, com o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Os programas serão exibidos até 4 de outubro, três dias antes da eleição, que ocorre no domingo, dia 7. Os brasileiros vão perceber duas grandes mudanças. Uma delas é o contato maior com a campanha que iniciou em 16 de agosto e a outra são as alterações na grade das emissoras de rádio e televisão, que obrigatoriamente devem ceder esses espaços.

A programação da Rádio Aliança sofrerá alterações a partir desta sexta-feira. Os ouvintes já vão perceber a diferença no Jornal Primeira Hora, que ficará no ar das 6h30 às 6h50. Das 7h às 7h25 será veiculada a propaganda política obrigatória. Depois disso, o noticiário voltará das 7h30 às 7h50.

Ao meio-dia vai ser transmitido mais 25 minutos do horário eleitoral gratuito, das 12h às 12h25. O Jornal Aliança vai começar mais tarde e ficará no ar das 12h30 às 12h50. Ao longo do dia também haverá inserções da propaganda política obrigatória na programação da Aliança.

Como ficará a grade da propaganda política

No primeiro turno serão dois programas de 25 minutos, de segunda a sábado, em horários distintos em cada veículo. Na televisão das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. No rádio os ouvintes poderão conhecer melhor os candidatos das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, serão as propagandas dos candidatos aos cargos de governador, senador e deputado estadual. Nas terças, quintas e sábados, serão veiculados os programas dos candidatos a presidente e deputado federal.