Retomada do Plano Diretor do Lago não tem data prevista

A Prefeitura de Concórdia aguarda uma posição do Consórcio Itá para dar novos encaminhamentos à elaboração do Plano Diretor do Entorno do Lago. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni, o consórcio está revisando o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Lago (Pacuera), o que deve ser finalizado até dezembro. “É importante que esse documento esteja pronto antes de contratarmos uma nova empresa para o Plano Diretor para que não tenha trabalho em duplicidade e divergência em alguns pontos”, afirma Simioni.

O Plano Diretor do Entorno do Lago começou a ser elaborado em 2016 e a proposta era definir regras para o uso e ocupação das áreas que ficam ao redor do lago da Usina Hidrelétrica de Itá. Simioni comenta que a intenção agora é ampliar esse plano para toda a área rural e não apenas para essas regiões. “Queremos que haja um desenvolvimento sustentável e segurança jurídica para que as pessoas possam investir”, pontua o secretário.

O contrato com a DRZ Geotecnologia e Consultoria foi firmado em 2016 e a rescisão ocorreu em dezembro do ano passado, porque a Administração Municipal entendeu que a empresa não cumpriu com as exigências contratuais previstas. Nesta semana foi publicado no Diário Oficial dos Municípios que a DRZ terá que pagar multa de R$ 9.920,00 e ficará impedida de participar de licitações da Prefeitura de Concórdia por dois anos.