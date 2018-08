Fato aconteceu no começo da noite desta quarta-feira, dia 29,

Um incêndio em carreta destruiu praticamente uma cabine de caminhão na BR 153, na serra do Caroveira. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 29. Duas pessoas, que estavam no interior do veículo, escaparam sem ferimentos.



Conforme informações, a carreta, com placas de São Paulo, descia a rodovia quando o motorista, de iniciais M.F.L, de 60 anos, percebeu o fogo embaixo da cabine. Ele e a esposa, de iniciais M.L.S.L, também de 60 anos, conseguiram deixar o veículo antes que as chamas tomassem conta da cabine.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi chamado para atender a ocorrência e utilizou cerca de três mil litros de água para combater o sinistro. A carroceria, com a carga de leite, foi salva.