Todas as 49 unidades da rede municipal de ensino de Concórdia serão beneficiadas com alguns itens, a serem entregues em ato único, programado para esta quinta-feira, 30 de agosto, às 14h, no Grupo Escolar Municipal Maria Melânia Siqueira. O investimento feito pela Secretaria Municipal de Educação é de aproximadamente R$ 371,4 mil, sendo que outros investimentos já estão encaminhados, alguns deles em processo licitatório e ou em fase de entrega. No ato desta semana, serão entregues eletrodomésticos, carrinhos de bebê, material esportivo, além de melhorias estruturais, como toldos, portões, cercas, dentre outros.



A Administração Municipal reservou em seu orçamento deste ano, uma fatia considerável para os investimentos na área de Educação, que demanda de muitas melhorias, devido ao longo período sem investimentos. São inúmeras as demandas estruturais, que aos poucos estão ocorrendo. Mas as unidades carecem também de máquinas, equipamentos e itens em geral para o bom andamento dos atendimentos. Foram várias as aquisições nos últimos meses, que serão concentradas nesta entrega oficial única, que ocorre amanhã.



Se computados todos os investimentos da Secretaria de Educação, somente em 2017, com aquisições, adequações, melhorias estruturais e ainda os novos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs do Petrópolis e Frei Lency e o Grupo Escolar Municipal Frei Lency, os investimentos chegam a R$ 4.613.826,83. Um dos investimentos que entra neste cálculo é a aquisição do novo elevador da Escola Básica Municipal Santa Cruz, que receberá a instalação do equipamento em breve. Um novo investimento, de valor significativo, para a área da Educação, será anunciado pelo prefeito Rogério Pacheco, durante o ato nesta quinta-feira.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)