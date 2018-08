Está em andamento a pavimentação da Rua Maria Hartmann Nitchke, no Bairro Nicolau Petry. A obra é um anseio da comunidade e vinha sendo reivindicada pelos moradores há muito tempo. No ano passado, a Administração Municipal executou a primeira etapa dos trabalhos. Nos últimos dias, foi iniciada a segunda etapa. A pavimentação está sendo executada pela empresa Britax.

Segundo o secretário de urbanismo e obras, Evelacio Leidow, os trabalhos estão em fase inicial. Estão sendo executados serviços como: drenagem e nivelamento. Depois disso, a empresa vencedora da licitação dará início à pavimentação. Conforme Evelacio, a ideia é dar agilidade à obra para que os moradores tenham melhores condições de acesso às suas residências.

“A Rua Maria Hartmann Nitchke é uma via estratégica do Bairro Nicolau Petry. Muito moradores residem no local e há muitos anos vinham solicitando essa pavimentação. No ano passado, conseguimos realizar a primeira etapa e agora temos a satisfação de podermos executar o restante do asfalto”, assinala o secretário Evelacio Leidow.

(Fonte: PG Comunicação )