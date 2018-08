A Co.House Coworking será pré-lançada nesta quinta-feira (30), às 19 horas, na Casa da Cultura, em Concórdia (SC). A iniciativa tem entre os apoiadores a Prefeitura e o Sebrae/SC por meio do Programa Cidade Empreendedora. A programação terá a presença de três grandes nomes que falarão sobre o Movimento Colaborativo para um Crescimento Acelerado do Ecossistema de Inovação: Arthur Igreja (palestrante e empresário), Fernando Seabra (diretor da FIESP) e Cyro Calixto (diretor de inovação da BRF S.A).



Arthur Igreja abordará o tema “Economia compartilhada”. Reconhecido como um dos A’s da plataforma AAA com Ricardo Amorim do Manhattan Connection e Allan Costa, é palestrante em mais de 120 eventos por ano como, por exemplo, Rock in Rio Academy e TEDx no Brasil, EUA, Europa e América do Sul. Possui experiência profissional e acadêmica em mais de 25 países, é Masters in International Business nos EUA pela Georgetown University, corporate Masters of Business Administration na Espanha pela ESADE, mestrado Executivo em Gestão Empresarial pela FGV/EBAPE, certificações executivas em Harvard & Cambridge, possui pós-MBA em Negociação pela FGV e MBA pela FGV/Ohio University.



Advogado formado pela PUC-SP, Fernando Seabra é participante de diversos processos de avaliação de Startups, líder da equipe de analistas do programa Shark Tank Brasil e mentor do Founders Institute. Cyro Calixto é responsável pela cocriação, liderança e design de soluções para os problemas e oportunidades do negócio, construção do roadmap de projetos de inovação ligados à estratégia da empresa, possui atuação em mais de 30 Startups e liderança no desenvolvimento do portfólio de projetos inovadores de Indústria 4.0.

A Co.House visa dar espaço para compartilhar boas ideias e gerar novos negócios, unindo mentes inquietas para transformar planos em inovação.



Incentivo a Inovação



Em Concórdia, o Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal (PEDEM) realizado por meio do Programa Cidade Empreendedora com iniciativa da Prefeitura e do Sebrae/SC, demonstra que a região tem empresas e empreendedores que atuam para fortalecer iniciativas e desenvolvimento de negócios de base tecnológica com destaque para o eixo de tecnologia da informação e comunicação. “Os atores que promovem a Co. House se propõem a desenvolver estratégias para fortalecer o ecossistema da inovação e tecnologia, possibilitando gerar e promover o crescimento econômico da região”, aponta o diretor técnico do Sebrae, Anacleto Angelo Ortigara.



O município também conta com política de incentivo à inovação, lançada ainda em dezembro de 2017 pela secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio do Projeto de Lei Nº 125/2017, encaminhado à câmara de vereadores e aprovado por unanimidade. “A tecnologia é sinônimo de evolução e é isso que buscamos e queremos implantar em nossa gestão, tornando-a mais eficiente e conectada com o progresso”, destaca o prefeito Rogério Pacheco.

(Fonte: MB Comunicação)