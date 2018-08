Dois acidentes envolvendo motocicletas ocorreram no início da noite desta quarta-feira, dia 29, em Concórdia. O primeiro ocorreu por volta das 18h30, no bairro da Gruta, na Rua Augusto Sette, próximo ao centro comunitário. Foi uma batida entre duas motos, com placas de Concórdia. Três vítimas foram atendidas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com escoriações e encaminhadas para atendimento no pronto-socorro do Hospital São Francisco O segundo acidente foi por volta das 18h45, na entrada do bairro Santa Rita acesso ao Sintrial. Foi uma colisão envolvendo duas motos. As três vítimas apresentavam escoriações após os atendimentos do Bombeiros e SAMU foram encaminhadas para atendimento no pronto-socorro. Polícia Militar esteve no local para orientação do trânsito e realizou os levantamentos e apurar as causas dos acidentes.