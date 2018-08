O Show Nacional especial de 20 anos de carreira da banda Família Lima e a magia do circo com a trupe Universo Casuo devem atrair milhares de pessoas para o Parque de Exposições em Concórdia durante a FEMIX 2018.

Na quarta-feira, dia 5, após a solenidade oficial de abertura para autoridades, imprensa, patrocinadores, apoiadores e convidados, às 20h30min, no Palco Alternativo sobe ao palco gratuitamente a banda gaúcha Família Lima. Com repertório variado os meninos prometem encantar os visitantes logo no primeiro dia.

No sábado, dia 8, no Centro de Eventos as cores e a alegria da arte circense devem tomar conta da Feira. O Universo Casuo idealizado pelo artista Marcos Casuo, o único brasileiro que chegou a ser protagonista do espetáculo Alegria, do Cique du Soleil, reúne música, performance, humor e poesia num só Universo.

Será uma noite repleta de cores e movimentos, fazendo uso de efeitos luminosos, sonoros e técnicas especiais, o show resgata a felicidade, os sonhos dos espectadores. Além disso, conta com figurinos e maquiagem altamente elaborados usando de materiais de alta tecnologia, música ao vivo, enredo exclusivo, acrobacias de tirar o fôlego.

Para participar do espetáculo é preciso apenas retirar um ingresso solidário para APAE Concórdia na CDL Concórdia ou durante a feira no estande da entidade que ficará localizado no Ginásio Tancredão na Indústria e Comércio.

(Fonte: Ascom/CDL Concórdia)