O Grupo Habitasul está colocando à venda a Celulose Irani, divisão de negócios de papelão ondulado e papel para embalagens. Segundo fontes de mercado, o ativo foi oferecido a concorrentes da companhia no Brasil e a potenciais investidores no exterior. Na China, o grupo contratou um banco local para prospectar interessados no negócio.

A informação está sendo veiculada na edição on-line do jornal Valor Econômico desta terça-feira (28).

“Fontes ouvidas pelo Valor indicaram que dificuldades financeiras enfrentadas após a aquisição da Indústria de Papel e Papelão São Roberto, no fim de 2012, impediram a Irani de executar um plano mais ousado de crescimento. Ao mesmo tempo, suas principais concorrentes investiram em novas fábricas ou aquisições e grandes nomes globais da indústria chegaram ao mercado brasileiro. Para não encolher diante da concorrência, a solução seria encontrar um novo controlador na própria indústria”, relata a reportagem assinada pela jornalista Stella Fontes. De acordo com o Valor, a Celulose Irani informou que não comenta o assunto.

A Irani tem duas fábricas de papel kraft, em Vargem Bonita e Santa Luzia (MG), com produção de mais de 270 mil toneladas por ano. Em junho, a dívida líquida da companhia estava em R$ 745 milhões. Hoje, o valor de mercado da empresa é de R$ 317 milhões, quase 30% menos do que a Irani valia no final do ano passado.

Fato Relevante

CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução

nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,

tendo em vista notícia veiculada nesta data no jornal Valor Econômico sobre a possível

alienação de ações da Companhia, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em

geral que a Companhia avalia constantemente alternativas de captação de recursos para

fortalecer sua estrutura de capital e financiar seus investimentos, incluindo via ingresso

de investidores no seu capital. Não obstante, apesar de a Companhia estar em tratativas

com assessores financeiros para eventuais operações, até a presente data não há

qualquer documento vinculando a Companhia a qualquer operação.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre eventual

desenvolvimento de estratégias de captação de recursos a ela relacionadas, de acordo

com a regulamentação aplicável.

(Informações Revista Amanhã)