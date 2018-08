O automóvel estava com a chave na ignição

Veículo de Concórdia com registro de furto é recuperado em Capinzal

Na tarde desta quarta-feira (29) policiais militares recuperaram um veículo com registro de furto no Loteamento Lar Imóveis.

Ligações anônimas informaram que o carro estava alguns dias abandonado e com a porta aberta. Chegando ao local, no estacionamento defronte a empresa BRF, a guarnição constatou se tratar de uma VW Gol, placa JEB 4861 de Concórdia com registro de furto.

O veículo estava com a chave na ignição, o pneu dianteiro direito furado e avarias na maçaneta do lado esquerdo. Os militares registraram o boletim de ocorrência e acionaram o guincho que fez a remoção do automóvel.

Fonte: Rádio Capinzal