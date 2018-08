No sábado (25) as equipes sub-15 e sub-17 do galo enfrentaram as equipes de Tubarão no Estádio Abilio Manoel Serafim no município de Três de Maio, o sub-15 perdeu por 1 a 0 e o sub-17 empatou em 0 a 0.

Ambas partidas tiveram bom volume de jogo entre as equipes, com boas chances criadas, no infantil (sub-15) a equipe da casa aproveitou uma falha no setor defensivo no início do segundo tempo e balançou as redes decretando a vitória. Já no juvenil (sub-17) a equipe do galo chegou a abrir o placar na primeira etapa, porém após o árbitro da partida apontar o meio de campo e validar o gol o mesmo voltou atrás e anulou o gol alegando que seu assistente observou falta no lance. A partida seguiu em alta intensidade até o último minuto com boas chances para as equipes, mas o placar não foi alterado, terminando empatado em 0 a 0.

As equipes concordienses voltam a campo já neste sábado (01) para enfrentar as equipes do Hercílio Luz a partir das 13h30min (sub-15) e 15h15min (sub-17).

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/CAC)