O jovem peritibense Alison Lucas Müller conquistou o 1º lugar no salto em altura, na 2ª etapa do Campeonato Estadual Caixa de Atletismo Sub-16, realizado na cidade Jaraguá do Sul, nos dias 25 e 26 de agosto. O campeonato é organizado pela Federação Catarinense de Atletismo e acontece anualmente.

Müller participou representando o município de Concórdia, onde treina três vezes por semana. A medalha de campeão e o recorde foram conquistados após ele saltar 1,84 metros.

(Fonte: Jornal A Comunidade)