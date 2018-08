A região do Alto Uruguai Catarinense perdeu 170 habitantes passando de 151.245 moradores, em 2017, para 151.075, agora em 2018. Em percentual a redução é de 0,11%. Os dados são da estimativa populacional de 2018 que foi divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, 29 de agosto. Dos 16 municípios da microrregião, três tiveram aumento e 13 perderam moradores.

A principal variação positiva ocorreu em Concórdia, que é o maior município do Alto Uruguai Catarinense. A estimativa é que Concórdia tenha 74.106 moradores, 340 a mais que em 2017. Em percentual o aumento foi de 0,5%. Ipumirim ganhou quatro habitantes, passando de 7.561 para 7.565. Irani tinha 10.285 habitantes e agora está com 10.339.

Seara, que é o segundo maior município da microrregião, teve redução na estimativa populacional. No ano passado eram 17.526 habitantes e agora são 17.506, com queda de 20 pessoas. Mas a maior baixa ocorreu em Piratuba com a saída de 137 moradores. O município estava com 4.102 habitantes e passou para 3.965.

Alto Bela Vista perdeu 19 habitantes, passando 1.967 para 1.948. Em Arvoredo diminuiu 15 pessoas, em 2017 eram 2.261 e agora são 2.246. Ipira perdeu 76 moradores, passando de 4.562 para 4.486.///

Itá teve redução 66 habitantes. No ano passado eram 6.275 e em 2018 são 6.209.

Em Jaborá são 35 moradores a menos, passando de 3.990 para 3.955. A estimativa populacional de Lindóia do Sul também registra 35 pessoas a menos. No ano passado o município tinha 4.615 habitantes e agora tem 4.580. Paial teve redução de 40 pessoas. Eram 1.577 moradores a agora são 1.537. Em Peritiba diminuiu 41 habitantes, passando de 2.855 para 2.814. A estimativa populacional de Presidente Castello Branco também caiu. No ano passado eram 1.610 habitantes e agora são 1.590. Em Xavantina era 4.012 pessoas e agora são 3.963.

Como é calculada a estimativa

As populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre os diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

Esses números são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Eles também são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.