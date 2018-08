Um grave acidente registrado por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira (29), e tirou a vida de um caminhoneiro do Oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu na PR-158, próximo à Saudade do Iguaçu, região sudoeste do Paraná, envolvendo uma carreta com placas de Concórdia.

A carreta câmara fria seguia sentido de Saudade do Iguaçu à Chopinzinho, quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e acabou tombando.

Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local atendendo a ocorrência. A rodovia ficou parcialmente interditada por mais de duas horas.

O caminhão, segundo informações, estava transportando uma carga de ovos que seriam entregues em Santa Catarina.

Fonte: Ronda Policial