Na noite de terça-feira (28), a Guarnição PPT foi acionada para averiguar a presença de um veículo suspeito próximo a comunidade de Taquaral, no município de Presidente Castello Branco. Segundo informações, uma Ford Ecosport da cor preta estava com as placas cobertas e transportava três homens encapuzados e portando arma longa.

O veículo foi visto por um motorista de ônibus, em uma encruzilhada próximo a comunidade. Os ocupantes estavam fora do veículo e, ao avistar o ônibus, se evadiram do local.

A PM fez rondas pelo interior dos municípios de Presidente Castelo Branco, Peritiba, Ipira e Alto Bela Vista, contando com apoio das viaturas destes municípios e equipe da agência de inteligência.

Há possibilidade de um segundo veículo estar envolvido, um VW GOL de cor prata, geração 5, duas portas. Este, ao avistar a guarnição de Peritiba, desviou o trajeto e não foi mais localizado.

Fonte: Michel Teixeira