Dados do IBGE foram divulgados nesta quarta-feira, 29 de agosto

O IBGE divulgou nesta quarta-feira, 29 de agosto, a estimativa populacional de 2018. Concórdia está com 74.106 habitantes, 340 a mais que os 73.766 divulgados pela estimativa do ano passado. Em percentual o crescimento é de quase 0,5%.

A estimativa de 2018 mostra um crescimento menor em comparação com 2017. No ano passado Concórdia ganhou 560 moradores, o que representou um aumento de 0,76%, e agora são 340 (0,5%).

A região do Alto Uruguai Catarinense teve redução no número de habitantes. A estimativa populacional do IBGE em 2017 mostrava 151.245 moradores e agora são 151.075. A redução foi de 170 pessoas.

Dados estaduais e nacionais

Em Santa a estimativa populacional é de 7,08 milhões habitantes e no Brasil são 208,7 milhões de pessoas.