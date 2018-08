Com a cobertura vacinal abaixo de 80% em alguns municípios, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) de Santa Catarina está recomendando que os municípios do Estado façam Dia D de Vacinação contra a Pólio e o Sarampo neste sábado, 1º de setembro. Isso significa que os postos com sala de vacinas estarão abertos das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Em Concórdia havia sido definido ontem que o atendimento seria no sábado de manhã, mas com a recomendação da Dive as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) com sala de vacinas e a Unidade Sanitária Central estarão abertas das 8h às 17h. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é que os municípios apliquem as doses em 95% das crianças com idade entre um ano e menores de cinco.

A preocupação com o sarampo voltou com força em 2018 porque o Brasil enfrenta dois surtos da doença, um em Roraima e outro no Amazonas, e a vacina é a única forma de evitar que ela se espalhe por outras regiões do país. Tanto o sarampo quanto a pólio podem deixar as crianças com sequelas irreversíveis, mas são evitados com a vacina.

A coordenadora de Imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues, alerta que o sarampo é altamente contagioso. “Se entrar uma pessoa doente em uma sala de aula, por exemplo, e tiver uma única criança sem imunidade para essa doença, o sarampo vai conseguir encontrá-la”, explica. Os estudos mostram que para cada pessoa com sarampo a probabilidade é de mais 18 infectados.