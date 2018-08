Criança de 10 anos fica ferida em acidente com moto

A colisão, que envolveu uma moto e um carro, aconteceu no final da tarde desta terça-feira, dia 28, na Rua Independência em frente ao INSS de Concórdia.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista, de 40 anos, não teve ferimentos, porém a criança sofreu escoriações.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento e encaminharam a criança ao Hospital São Francisco, para avaliação médica.