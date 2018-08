A Associação Concordiense de Futsal é a sétima colocada na classificação da Divisão Especial do Campeonato Catarinense. O time concordiense vem de derrota para o São Francisco do Sul Futsal pelo placar de 5 a 1 na última semana, em casa. Está com 11 pontos na classificação do campeonato e ainda não sabe o que é vencer nesta parte do campeonato.



No próximo dia 26, a ACF visita o Joaçaba. Antes, disputa dos Jogos Abertos de Santa Catarina.