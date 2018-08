A cidade de Concórdia será sede da Etapa da Liga Oeste de Voleibol Adulto Masculino. As partidas serão realizados na SER Sadia. As partidas serão no sábado, dia primeiro.



13h30: Apav/Concórdia x Xanxerê

14h15: São Lourenço do Oeste x Paial

15h00: Joaçaba x Cunha Porã

15h45: Xanxerê x Paial