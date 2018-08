O Município de Arabutã sediou neste domingo, dia 26, o Desafio Audax de Ciclismo. Um momento marcante para a comunidade local. Na oportunidade, ocorreu o Passeio Ciclístico Municipal (com sorteio de prêmios). Também houve apresentação de dança e participação da do Grupo Giro di Vale de Concórdia. A participação da comunidade foi expressiva. Além de moradores de Arabutã, ciclistas de outras cidades da região estiveram presentes.

Cerca de 37 ciclistas participaram do Desafio. Eles saíram de Erechim às 7h00 da manhã, com menos de um grau, e retornaram a partir das 16h00. “O evento foi um sucesso em termos de qualidade e uma excelente recepção da população de Arabutã. Ficamos plenamente satisfeitos, já que não tivemos contratempos”, assinala Paulo Roberto Berres, um dos organizadores. O próximo Desafio Audax será dia 2 de dezembro no percurso entre Erechim e Chapecó.

“O Desafio Audax foi mais uma grande oportunidade de lazer e diversão para população local. Tivemos um dia ensolarado e isso contribuiu para que recebêssemos um bom público. Observamos que os ciclistas participantes ficaram satisfeitos com a recepção que tiveram. Isso colabora para fortalecermos a divulgação de nosso município. Queremos agradecer à equipe do Audax e a todos que contribuíram para o sucesso do evento”, destaca o vice-prefeito de Arabutã, Olguin Metz.

Ainda no domingo, dia 26, foi realizado um Passeio Ciclístico Municipal com sorteio de prêmios. Adultos e crianças participaram das atividades. Outro atrativo foi uma apresentação de dança, que chamou a atenção do público presente. “Agradecemos a todos que participaram do nosso Passeio Ciclístico. Foi uma ação que integrou a nossa comunidade e que, ao mesmo tempo, fomentou a prática de uma atividade física, através do ciclismo”, finaliza Metz.

“Falo como atleta, tive o cuidado de contar quantos eventos Audaux em que participei. Esse foi o décimo. Nunca tive uma recepção dessas. Só temos que agradecer e parabenizar a comunidade de Arabutã”, pontua o atleta Alex Kowacicz.

(Fonte: PG Comunicação)