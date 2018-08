Despertar o espírito cívico nos concordienses, relembrando a data em que o Brasil se tornou independente do reino de Portugal, com o “Grito do Ipiranga”, em 1822. Este é um dos objetivos de reunir estudantes, entidades e população em geral para um ato no feriado de 7 de setembro. Por vários anos, Concórdia realizou o desfile cívico, mas para 2018, a proposta é fazer uma solenidade mais enxuta, focada, não deixando de oportunizar a presença e participação de todos que desejam comemorar a data. Por isso, a concentração deste ano, será realizada no Estádio Domingos Machado de Lima, às 8h, no feriado. Antes disso, há uma programação da Semana da Pátria, que inicia em 1º de setembro, na Concha Acústica da Praça Dogello Goss.



A Concentração Cívica, no dia 7 de setembro, terá o envolvimento de aproximadamente 50 instituições, entre escolas e entidades. Todos farão um breve desfile, na pista de atletismo do estádio, se postando para a solenidade no centro do gramado. O público espectador ficará acomodado nas arquibancadas coberta e descoberta. Como a ideia é iniciar pontualmente às 8h, pais e população em geral deverão chegar com antecedência, para ocupar as arquibancadas. Os participantes ficarão concentrados no entorno do estádio, adentrando conforme disposto pelo protocolo. A entrada ocorre em três grandes blocos, puxados pelas bandas marciais.



A Semana da Pátria terá a abertura oficial no dia 1º de setembro, às 8h, na Concha Acústica. Diariamente será feito o hasteamento e arreamento das bandeiras, além de apresentações culturais. No primeiro dia, as autoridades presentes farão o hasteamento e o Grupo Escoteiros se responsabilizará pelo arreamento, que ocorre às 18h. Durante toda a programação, que seguirá até o dia 6 de setembro, várias entidades estarão envolvidas.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)