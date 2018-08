Um acidente aconteceu por volta das 17:15h desta terça-feira na SC 463 em Linha Suruvi. Um Palio e um Peugeot, ambos com placas de Concórdia, bateram em uma curva.

De acordo com as informações apuradas no local, o Palio fazia o sentido BR-153 e o Peugeot subia, sentido Concórdia.Um veículo que seguia na frente do Fiat freou bruscamente e o motorista do Palio perdeu o controle do veículo.

Os bombeiros voluntários foram ao local e prestaram o atendimento aos envolvidos. Não houve feridos graves. Uma mulher que teve escoriações foi levada ao Hospital São Francisco para avaliação médica