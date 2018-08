Operação, que contou com a colaboração do Samu de Concórdia, foi realizada no fim da manhã desta terça-feira, dia 28.

Um bebê de um ano de idade precisou de translado aéreo para tratamento de saúde, em Concórdia. A operação, que contou com o suporte da aeronave Arcanjo, do Corpo de Bombeiro Militar, foi realizada no fim da manhã desta terça-feira, dia 28, através do Aeroporto Municipal. A operação também teve o apoio do Samu.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a criança estava internada no Hospital São Francisco. Ela tem problemas no fígado e foi levada para Florianópolis para novos procedimentos e o transplante poderá ser realizado na cidade de Porto Alegre-RS.

(Com informações do repórter André Krüger).