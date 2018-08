Na manhã de hoje (28), um boletim de ocorrência de furto em propriedade no Distrito de Uruguai, Piratuba, foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

E.B., 52 anos, disse que foi furtado de sua propriedade uma corda grossa de 17 metros, um litro de veneno Roundup, um vidro de spray Digova para tratamento de gado, um aparelho de controle para cerca elétrica e vários rolos de arrame farpado usado. Na casa, foi quebrada uma janela de vidro por onde os ladrões entraram e levaram um par de botas brancas. Do açude foram levadas carpas e cascudos.

O agricultor também percebeu que dentro de sua propriedade havia diversas pegadas, parecidas com as que ficam nas caçadas. Um animal silvestre, conhecido como, ratão-do-banhado, morto a tiros estava boiando no açude. A mesma propriedade já foi alvo de furtos por diversas vezes segundo ele.

A Polícia Civil faz um alerta para que as pessoas de Piratuba/Ipira, principalmente do interior, fique atentas as movimentações de pessoas estranhas. Nesse caso, comuniquem as autoridades policiais.

(Fonte: Grupo Magronada)