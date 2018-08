A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo está na reta final. Os pais e responsáveis têm até a próxima sexta-feira, 31 de agosto, para levarem às crianças com idade entre um ano e menores de cinco a um posto de vacinação da rede pública. Em Concórdia o atendimento será estendido e a Unidade Sanitária Central vai abrir as portas para vacinar as crianças também no sábado, 1º de setembro, das 8h às 12h. Nesta semana o horário já está diferenciado, das 7h às 19h.

Em Concórdia a meta é vacinar 3.497 crianças e até o momento já se imunizou 85% do público-alvo, mas o desafio é chegar a 95%. Ainda restam cerca de 350 crianças para ser protegidas até o próximo sábado. Todas as crianças com idade entre um ano e menores de cinco devem ser levadas a um posto de saúde, inclusive as que estão com o esquema vacinal em dia.

O cuidado neste ano deve ser reforçado porque o Brasil enfrenta dois surtos de sarampo, um em Roraima e outro no Amazonas, e a vacina é a única forma de evitar que a doença se espalhe por outras regiões do país. A coordenadora de Imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues, alerta que o sarampo é altamente contagioso. “Se entrar uma pessoa doente em uma sala de aula, por exemplo, e tiver uma única criança sem imunidade para essa doença, o sarampo vai conseguir encontrá-la”, explica.

Tanto o sarampo quanto a pólio podem deixar as crianças com sequelas irreversíveis, mas são evitados com a vacina. As complicações também podem levar à morte.