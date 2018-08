Ela é esposa do vereador Vanderlei Canci

A candidata Nelci Canci, oficializada pelo PSD para disputar a eleição como candidata a deputada federal, é esposa do vereador e presidente da Câmara de Irani, Vanderlei Canci.

Quem pleiteava uma vaga de candidato a deputado federal, pela região da AMAUC, era Vanderlei Canci, do PP. O nome dele chegou a ser aprovado na convenção dos progressistas, mas ele abriu mão, em função da coligação feita com o PSD e número de vagas disponíveis para candidatos. Com a decisão, o PSD emplacou a candidatura da esposa dele Nelci Canci.

Nelci é empresária no município de Irani e já iniciou as atividades de campanha. Além dela, na região da AMAUC, o aposentado Agostinho Schiochetti, do PPL, também disputa uma vaga na Câmara Federal.